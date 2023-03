5 perfumes femininos de poucas borrifadas

Você já esteve em algum ambiente em que uma pessoa estava utilizando um perfume muito forte? Você provavelmente se sentiu incomodada, correto? Contudo, não são todas as pessoas que possuem completa familiaridade com as fragrâncias, e erros como exagerar nas borrifadas podem ser cometidos.

Contudo, existem fragrâncias que são bem mais potentes que o comum, logo, seu número de borrifadas deve ser mínimo, para não causar dor de cabeça ou sensação de enjoo. Confira a seguir 7 perfumes femininos que você deve ter cautela nas borrifadas.

Accordes - O Boticário

Um dos perfumes mais famosos da marca, Accordes é um perfume elegante que mistura acordes florais e amadeirados. Poucas borrifadas já são o suficiente para deixar um rastro perfumado.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Prunela, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Hoje - Natura

Natura Hoje foi lançado em 2000 e aparece em momentos esporádicos para a venda. É a fragrância favorita de muitas mulheres e traz notas de Bergamota, Lavanda e Rosa. Seu uso deve ser moderado, pois sua projeção é alta e pode incomodar quem sente o seu cheiro.

Zanzibar - Mahogany

Esse é um perfume da categoria vintage, com um aroma considerado ‘diferentão’ para quem prefere perfumes modernos. Se destaca pelas notas florais e por despertar memórias antigas.

LEIA TAMBÉM: Do ódio ao amor: perfumes femininos que NINGUÉM GOSTA na primeira borrifada

As notas de topo são Aldeídos, Petitgrain, Manjericão, Frésia e Mandarina. As notas de coração são Cravo, Tagetes, Rosa, Flor de Laranjeira, Coentro, Jasmim e Lírio e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Baunilha e Fava Tonka.

Essencial Estilo - Natura

Suas borrifadas devem ser contidas devido ao seu aroma adocicado, que pode causar enjoo caso utilizado sem moderação.

As notas de topo são Pêssego, Mandarina Italiana, Laranja, Damasco, Limão Italiano, Toranja, Maçã Verde e Framboesa. As notas de coração são Rosa Turca, Flor de Laranjeira, Peônia, Lírio-do-Vale, Magnólia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Cashmeran, Almíscar, Baunilha, Pralinê, Âmbar, Sândalo e Patchouli.

Red Jeans - Versace

Não se deixe enganar pela embalagem fofa desse perfume clássico importado! Lançado em 1994, seu aroma é um floral frutado potente, contudo, de acordo com a youtuber ‘Tamires Camargo’, seu cheiro é percebido como “plastificado e artificial”, o que não agrada todo mundo.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Frésia e Groselha Preta. As notas de coração são Rosa, Violeta, Lírio-do-Vale, Vitória Régia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essas são as fragrâncias masculinas mais sexys e elogiadas pelas mulheres

⋅ Perfumes que todo homens e mulheres gostam e que você deveria ter alguma vez na vida