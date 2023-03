5 perfumes Natura para você conhecer em 2023

A marca Natura possui no seu repertório diversos perfumes clássicos e que fazem sucesso entre os homens. Mas a marca não vive só de passado e todo ano traz uma inovação. O ponto negativo é que, com tantas opções de perfumes, fica difícil escolher qual o melhor deles.

Para te ajudar nesta missão, você confere abaixo 5 fragrâncias da empresa Natura que você deve conhecer ainda neste ano.

Biografia Assinatura

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina e Violeta. As notas de coração são Alecrim, Lavanda, Couro e Sálvia e as notas de fundo são Palo Santo, Breu-Branco, Musgo de Carvalho, Fava Tonka, Cashmeran e Vetiver.

Homem Essence

As notas de topo desse perfume são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: 4 PERFUMES MASCULINOS da Natura que você PRECISA CONHECER

Homem Verum

Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada são as notas de topo. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as que finalizam são Camurça, Copaíba, Baunilha, Íris, Vetiver, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

Essencial Elixir

As notas de topo são Pimenta Rosa, Cardamomo, Pimenta Preta, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Almíscar, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Essencial Único

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Do ódio ao amor: perfumes femininos que NINGUÉM GOSTA na primeira borrifada

⋅ Top 5 perfumes masculinos com notas amadeiradas

⋅ Perfumes masculinos amadeirados e baratos