5 perfumes para você se sentir UM MULHERÃO!

Você é do tipo de pessoa que gosta de se sentir um mulherão e receber diversos elogios? Então os perfumes listados no texto podem te dar uma ajudinha.

Além da maquiagem e do visual, o aroma também é essencial na hora de chamar atenção, por isso uma fragrância indicada para um mulherão é aquela que possui alto poder de fixação e projeção. Confira a seguir as indicações da youtuber Juliara Ferreira.

Elysée Nuit - O Boticário

Um perfume perfeito para a noite, com acordes florais e adocicados que chamam a atenção. Além de fazer você se sentir um mulherão, também fará com que você se sinta jovem, devido ao aroma moderno destacado pelas frutas vermelhas.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarrons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli, Sândalo, Almíscar e Vetiver.

Ilía Plena - Natura

Outro perfume noturno e indicado para o frio, Ilía Plena é um perfume rosado e elegante.

A nota de topo é Rosa Rosa. A nota de coração é Pataqueira e a nota de fundo é Almíscar.

Botica 214 Golden Gardênia - O Boticário

Um perfume floral branco potente. De início, seu aroma é adocicado e achicletado, que desenvolve para uma fragrância mais adulta. Combina com dias mais frescos.

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Diva Esplêndida - Eudora

Diva Esplêndida possui um aroma mais doce e marcante, que deve ser utilizado em dias frios. Sua nota de cereja é a que mais se destaca. Seu aroma adocicado é equilibrado por notas amadeiradas e aveludadas na base.

As notas de topo são Calda, Cereja, Mandarina, Pimenta de Szechuan, Bergamota e Lima-da-Pérsia. As notas de coração são Gardênia, Tuberosa, Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim Sambac e Íris negra e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cumarina, Patchouli, Cashmeran, Jacarandá e Musgo.

Surreal Dreams - Avon

Um perfume mais azedinho e frutado, com destaque para a nota de morango. Ao longo do tempo, o perfume se torna mais adocicado, com boa projeção e fixação.

As notas de topo são Morango, Pera e Bergamota da Calábria. As notas de coração são Jasmim Sambac e Mimosa e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Almíscar e Cedro.

