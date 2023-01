Qual a ligação entre o refrigerante e a calvície? Estudo mostra que bebidas adocicadas podem causar perda de cabelo

Se você tem medo de ficar calvo ou já percebe a perda de cabelo, você pode colocar a culpa no consumo de refrigerante. Cientistas da Universidade Tsinghua de Pequim realizaram um estudo e ligaram o consumo de refrigerantes à alopecia androgênica, conhecida como calvície.

A pesquisa publicada no site científico Nutrients mostrou os efeitos negativos do consumo de açúcar e bebidas adocicadas. A ideia desse tipo problema ou do afinamento dos fios em virtude do consumo de produtos doces já era recorrente entre os médicos, contudo, a partir do estudo, existem evidências do problema.

Pesquisa online

A pesquisa foi feita de forma anônima e online com 1.028 homens de 18 a 45 anos, todos moradores da China. O estudo questionou os hábitos alimentares, o consumo de bebidas adocicadas, problemas de saúde, se havia consumo de cigarro e álcool, questões psicológicas, e claro, se havia queda de cabelo.

Foram analisadas o consumo de 15 bebidas, sendo sucos, refrigerantes, energéticos, bebidas esportivas, leite adoçado, leite de nozes, chás comuns e chás adoçados e café adoçado.

O resultado

O resultado da pesquisa mostrou que os homens com calvície consumiam em média 4.293 ml de bebidas adoçadas por semana, já os que não possuíam queda de cabelo bebiam cerca de 2.513 ml.

Mesmo não sendo uma amostragem grande, os cientistas defendem a hipótese de que bebidas com açúcar aumentam a glicose no sangue e consequentemente geram a perda do cabelo. Segundo o Canaltech, outros estudos sobre diabetes relatam que níveis mais altos de açúcar no sangue também estão ligados à calvície.

