Doença de Crohn: saiba mais sobre a condição, as causas e como funciona o tratamento

O ator Tyler James Williams, responsável por viver Chris Rock na série ‘Todo mundo odeia o Chris’ revelou recentemente que teve que lutar contra a doença de Crohn, condição que fez a celebridade pesar 47 quilos e retirar parte do intestino grosso. Seu irmão também foi diagnosticado com a doença.

De acordo com o site Rede D’Or São Luiz, a doença Crohn trata-se de uma síndrome que causa inflamação no gastrointestinal, afetando partes do intestino delgado e do cólon. De forma grave, a condição pode afetar profundamente os tecidos gastrointestinais, podendo até mesmo causar câncer no intestino.

Causas

Não há um consenso sobre as causas da doença, mas os médicos acreditam que fatores genéticos e alterações no sistema imunológico podem causar a enfermidade, além da má alimentação, estresse e ansiedade que podem agravar o problema.

Sintomas

Os sintomas mais comuns da doença de Crohn, segundo o site, são:

Dor abdominal no ‘pé da barriga’;

Diarreia frequente;

Fezes com sangue;

Cólica;

Febre;

Sangramento retal;

Fraqueza;

Perda de apetite e de peso.

Além dos sintomas mais comuns, os pacientes também podem apresentar por consequência da doença lesões na pele, inflamações nos olhos e pedras nos rins.

Tratamento

A doença não tem cura e o tratamento consiste em conter a inflamação causada pela doença, que pode gerar problemas como obstrução intestinal. Em casos mais graves, o paciente pode precisar utilizar remédios imunossupressores ou ainda passar por cirurgias para diminuir a inflamação, como foi o caso de Tyler James Williams, que precisou retirar 15 centímetros do intestino grosso.

A alimentação deve ser balanceada, evitando alimentos que irritem o intestino. O estresse e a ansiedade também devem ser controlados, para que a doença não se agrave.

