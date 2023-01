Estudo determina os riscos que a PROCRASTINAÇÃO causa na saúde mental e física

Você se considera uma pessoa procrastinadora, que deixa tudo para ser feito de última hora? Saiba que isso pode trazer problemas. Não somente pelo fato de que adiando as tarefas, você corre riscos de não conseguir cumpri-las, mas também porque a procrastinação pode causar riscos à saúde mental e física.

Uma pesquisa publicada na revista JAMA Network Open feita com 3.500 alunos de universidades da Suécia em três momentos estudou os efeitos da procrastinação. Uma das conclusões foi de que a procrastinação da vida desses jovens estudantes que costumavam entregar tarefas no último minuto é uma “epidemia educacional”, com cerca de metade dos alunos adiando o momento de realizar os trabalhos de casa.

Efeitos negativos

O estudo revelou que atrasar as coisas está associado diretamente a uma piora na saúde mental, causando estresse e doenças como ansiedade e depressão e além disso problemas físicos, como dores nas extremidades superiores (ombros, braços e mãos). Além disso, a procrastinação também está ligada a um estilo de vida pouco saudável, com uma má qualidade de sono e falta de atividade física, alterando também fatores psicossociais (mais solidão e dificuldades econômicas, por exemplo).

Causas

Os autores do estudo defendem que as causa para a procrastinação respondem à características de personalidades, como impulsividade e distração. Mas fatores externos também são levados em conta, como a liberdade dos alunos e falta de estrutura, que consequentemente indica que os alunos precisam de autorregulamentação.

A pesquisa

A pesquisa acompanhou os estudantes de forma online durante um ano em diversas disciplinas. Para os estudiosos, a descoberta não foi surpreende, mas ajuda a compreender a saúde mental dos jovens de hoje. O chefe do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Clínic de Barcelona em Espanha e professor da Universidade de Barcelona, Eduard Vieta, disse que o estudo sobre a procrastinação “permite a identificação precoce de alguns problemas de saúde mental”.

