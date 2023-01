Adenocarcinoma: saiba mais sobre o tipo de câncer que acomete a cantora Preta Gil

Após seis dias internada no Rio de Janeiro, a cantora Preta Gil, de 48 anos, revelou no final da noite de ontem (10) que foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tipo de câncer no intestino.

Em postagem nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil escreveu:

“[...] Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”.

O que é adenocarcinoma?

De acordo com o site MD Saúde, um adenocarcinoma é um tipo de câncer que surge em um tecido epitelial com glândulas, em regiões como estômago, cólon, pâncreas, próstata ou mama. O adenocarcinoma de intestino, que afetou a cantora, é um dos tipos mais comuns.

Já a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed) explica que, nas fases iniciais, esse tipo de câncer não costuma causar sintomas, mas conforme avança, traz desconforto abdominal, sangramento, alteração nas fezes, dor anal, fraqueza, emagrecimento, entre outros sinais.

Cantora está internada há seis dias

Após ser internada em um hospital do Rio de Janeiro, a cantora usou as redes sociais para explicar aos seus fãs na época o motivo que a fez ficar em observação.

“Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico”, escreveu em um primeiro momento. Ela também informou que estava sendo bem cuidada: “Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem”.

Em post no Instagram na noite de ontem, a cantora informou o diagnóstico de adenocarcinoma, com início de tratamento na próxima segunda-feira (16).

