Perfumes masculinos frescos que você precisa conhecer

Você está buscando uma fragrância masculina top de linha para presentear alguém ou se presentear neste final de ano? Que tal aproveitar o clima para escolher o perfume certo?

Dias quentes pedem fragrâncias frescas. Mas se você acha que esse tipo de aroma possui baixa performance, você está completamente enganado. O youtuber especializado em perfumes, Luís Jordão, listou quais os melhores perfumes masculinos frescos. Confira!

Mugler Cologne Come Together - Mugler

Esse perfume compartilhável é uma releitura do clássico Mugler Cologne. De acordo com o especialista, a fragrância lançada em 2018 é uma das melhores entre as cítricas já lançadas.

LEIA TAMBÉM: Esses body splashes fixam por até 24 horas, segundo especialista

Sua composição é simples, sendo as principais notas Petitgrain e Almíscar Branco.

Acqua di Giò Eau de Parfum - Giorgio Armani

Um dos clássicos mais vendidos do mundo da perfumaria se renovou em 2022 com a versão Eau de Parfum.

Em sua composição traz as notas de topo de Notas Oceânicas e Mandarina Verde. Segue com as notas de coração de Sálvia Esclaréia, Gerânio e Lavanda e finaliza com as notas de fundo em Notas Minerais, Vetiver e Patchouli ou Oriza.

Polo Blue Parfum - Ralph Lauren

Outro perfume clássico que foi revisitado em 2022. Para Luís, esse é o melhor perfume da linha Polo Blue ao lado de Gold Bland.

Suas notas de topo são Mandarina, Pimenta Rosa e Cardamomo. Segue com as notas de coração são de Lavanda, Vetiver, Sálvia Esclaréia e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Carvalho e Olíbano.

LEIA MAIS:

5 perfumes masculinos IMPORTADOS ATUAIS para você colocar na sua coleção

4 perfumes da marca Jequiti que lembram IMPORTADOS FAMOSOS

5 perfumes masculinos potentes