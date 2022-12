Esses body splashes fixam por até 24 horas, segundo especialista

Você sabia que é possível encontrar fragrâncias com um bom preço e ótima fixação? Essa combinação pode ser obtida através dos body splashes ou sprays corporais, que costumam apresentar um valor mais em conta e uma performance mais suave, contudo as criações a seguir fogem desse padrão, de acordo com a apresentadora do canal Perfumando-se. Confira.

Instance Baunilha - Eudora

Conforme explicado por Suh, perfumes que possuem baunilha em sua base costumam ficar escurecidos com o passar do tempo, e foi exatamente o que aconteceu com a fragrância que ela mostra em vídeo. Isso indica que o perfume ficou um pouco mais forte.

O aroma é adocicado e totalmente abaunilhado e lembra Vanilla Lace Victoria’s Secret.

Swiss Chocolate - Mahogany

Um perfume com a fragrância de cacau, mas segundo a especialista, essa é a nota que menos aparece. Seu aroma lembra Play, da marca Givenchy. Suh também explica que, em sua pele o perfume tem alta fixação, mas que isso não acontece com todo mundo que utiliza Swiss Chocolate.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos IMPORTADOS ATUAIS para você colocar na sua coleção

Em sua composição leva as notas de topo em Frutas Vermelhas e Maçã Vermelha. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Cacau, Sândalo e Almíscar.

Naked Cake - Mahogany

A marca lançou uma linha inspirada em aromas gourmands, ou seja, de produtos para comer. Naked Cake foi lançado em 2022 e traz Creme, Anis, Davana e Cassis no topo. Figo, Violeta, Rosa e Gardênia no coração e as notas de fundo são Coco, Pêssego, Baunilha e Caramelo.

Baunilha Real - O Boticário

O spray corporal Baunilha Real, da linha Nativa SPA, está um pouco difícil de achar, pois está saindo de linha. Ele é indicado para o uso no inverno devido ao aroma adocicado e amadeirado.

As notas de topo são Frutos Silvestres, Ameixa, Framboesa, Bergamota e Pêssego. As notas de coração são Crème Brûlée, Jasmim, Jasmim-Manga e Mirtilo e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Benjoim, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 perfumes da marca Jequiti que lembram IMPORTADOS FAMOSOS