4 perfumes da marca Jequiti que lembram IMPORTADOS FAMOSOS

Se você está afim de adquirir um perfume com um aroma diferenciado para usar neste fim de ano, porém não quer gastar muito, que tal escolher entre as fragrâncias brasileiras que lembram perfumes importados? A marca Jequiti, por exemplo, apresenta um bom custo-benefício em suas criações, com diversos aromas que lembram diversos perfumes famosos. A seguir você confere as dicas da YouTuber especialista em perfumes, Juliara Ferreira, com 5 perfumes da marca Jequiti que lembram importados.

Ana Furtado

Essa é uma das fragrâncias mais famosas da marca e está entre as mais vendidas. Seu aroma lembra o importado Miss Dior Cherie, na versão lançada em 2007. É uma fragrância elegante, com um estilo mais ‘princesa’.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha e Vetiver.

Patrícia Abravanel Essence

Sua inspiração olfativa é o importado La Belle, de Jean Paul Gaultier. Porém, os perfumes se distinguem principalmente nas notas principais de maçã e framboesa, presente no perfume da Jequiti.

As notas de topo são Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Carlinhos Maia

Essa fragrância segue a linha de Fantasy, de Britney Spears, porém um pouco mais suave. Possui uma saída delicada com notas frutadas.

As notas de topo são Lichia, Ameixa, Mandarina e Cereja. As notas de coração são Pêssego, Orquídea e Gardênia e as notas de fundo são Chocolate Branco, Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Gio Antonelli Intenso

As notas de topo são Cereja Amarga, Peônia e Gengibre. As notas de coração são Jasmim e Gardênia e as notas de fundo são Vetiver e Ambroxan. Seu aroma lembra Lost Cherry, de Tom Ford.

