5 perfumes masculinos potentes

10 perfumes masculinos discretos para você usar no dia a dia

Existem homens que preferem algo mais intimista e menos chamativos. Já outros gostam de roubar a cena e chamar a atenção. Se você é do segundo grupo, confira a seguir os perfumes que mais combinam com você, pois essas são as 5 fragrâncias mais potentes.

Club 6 Voyage - Eudora

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. Arc notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Impression in Black - Eudor

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta jamaicana, Artemísia, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Noz-moscada, Camurça, Ameixa, Gerânio e Coentro e as notas de fundo são Incenso, Cashmeran, Cedro, Ládano, Tabaco, Baunilha, Maltol, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Quasar Brave - O Boticário

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Kaiak Aero - Natura

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

