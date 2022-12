5 perfumes masculinos IMPORTADOS ATUAIS para você colocar na sua coleção

Um perfume clássico é sempre bem vindo, mas também é preciso dar espaço para fragrâncias novas que, mesmo chegando agora, estão mostrando para que vieram.

Confira a seguir 5 perfumes masculinos importados e atuais para você colocar no seu acervo.

Legend Red - Montblanc

O perfume Legend Red faz parte do acervo de uma das marcas designer mais cobiçadas. Com um toque fresco. Seu topo traz notas de Laranja Sanguínea, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Sálvia Esclaréia e Bagas de Zimbro ou Junípero. Já as notas que fecham a fragrância são Cedro Atlas, Mogno e Fava Tonka.

Invictus Platinum - Paco Rabanne

Outra marca famosa que também aposta em perfumes é a Paco Rabanne. Invictus Platinum é uma fragrância aromática e fresca, funcionando melhor em dias quentes, mas também sendo bem-vindo durante a noite.

Suas notas de topo são Toranja e Absinto. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli ou Oriza.

Le Male Pride Edition - Jean Paul-Gaultier

A fragrância Le Male Pride Edition é um cítrico com as principais notas em floral branco e também um aroma adocicado.

Em sua composição traz Laranja Sanguínea e Yuzu no topo, Néroli e Flor de Laranjeira no coração e Almíscar e Madeiras Brancas no fundo.

Acqua Di Giò Profondo Lights - Giorgio Armani

Outro perfume que está entre os importados mais famosos é o Acqua Di Giò. Na versão Profondo Lights traz Notas Oceânicas, Mandarina Verde e Cardamomo; Alecrim, Bálsamo de Abeto, Cipreste, Lentisco e Extrato de Lavanda e Vetiver, Cedro e Patchouli ou Oriza.

Ralph’s Club - Ralph Lauren

As notas de topo são: Lavanda e Sálvia Esclaréia. A nota de coração é Cedro da Virgínia e a nota de fundo é Vetiver.

Com informações de Forbes.