O WhatsApp está trabalhando em 21 novos emojis, para uma futura atualização do app.

A nova lista será liberada em breve para o sistema Android, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

Esta é a nova lista de emojis que será liberada em breve no app WhatsApp e que deve surpreender os usuários

Como informado, o app WhatsApp vai libera vários emojis do último Unicode.

Depois de liberar a atualização do WhatsApp beta para Android 2.22.25.12 na Play Store, descobrimos que o WhatsApp está trabalhando em 21 novos emojis para lançar em uma futura atualização do aplicativo.

Como é possível ver em uma captura de tela, existem 21 novos emojis planejados para serem lançados em uma atualização futura.

Mas ainda tem mais: o WhatsApp também redesenhou 8 emojis e eles já estão visíveis nesta versão beta.

É possível ver quais emojis estão planejados para serem lançados no WhatsApp na captura de tela abaixo: você pode ver o layout antigo na captura de tela à esquerda enquanto o novo está na foto à direita com todos os outros novos emojis para uma atualização futura.

Ainda de acordo com as informações, a lista completa será liberada muito em breve para todos os usuários do sistema Android. Confira as novidades:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do Wabetainfo