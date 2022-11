WhatsApp libera atualização com recurso inédito e deixa app de ‘cara nova’; confira como funciona a novidade

Um novo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp foi liberado para os usuários recentemente.

Como informado pelo app, um novo update com a novidade já está disponível para celulares com sistema iOS, da Apple.

“Os círculos coloridos em volta da foto do perfil mostram quem compartilhou uma atualização de status diretamente na sua lista de conversa”, informou.

Com a novidade, fica mais fácil saber quem compartilhou uma atualização de status no app, diretamente na sua lista de conversa.

No momento, apenas aparelhos da Apple contam com o recurso. No entanto, a novidade também deve ser liberado em breve para Android.

WhatsApp libera atualização com recurso inédito e deixa app de ‘cara nova’

Confira outras novidades liberadas pelo app WhatsApp recentemente:

• A pré-visualização de links está disponível para links compartilhados no status.

• Toque na aba Chamadas para criar e compartilhar links de chamadas do WhatsApp.

• Somente admins receberão notificações quando você sair de um grupo.

• Admins de grupos podem apagar mensagens enviadas por outras pessoas. O nome de quem apagou a mensagem será exibido para todos os participantes.

• Agora você pode reagir aos status.

Ainda de acordo com as informações, as novidades são liberadas de forma gradativa. Por isso, é sempre importante manter o app totalmente atualizado.

Com informações do app