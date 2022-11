WhatsApp: truque que pode ser feito em apenas dois passos e que pode evitar muitos problemas no app

Acaba de ser liberado um novo recurso do app WhatsApp que pode ser feito por apenas alguns segundos e que pode evitar muitos problemas.

Como detalhado pelo blog do app, era comum que ao tentar excluir uma mensagem para todos (em um grupo ou chat), o usuário poderia acabar marcando a opção ‘excluir para mim’, por equívoco.

Com isso, a mensagem seria excluída apenas para o usuário que enviou. No entanto, isso mudou.

“Se você usar a opção Excluir para mim, terá alguns segundos para desfazer essa ação”, informou o app.

Com uma nova atualização, agora é possível reverter o equívoco rapidamente.

Uma mensagem ‘desfazer’ aparecerá caso o usuário selecione ‘excluir para mim’. A novidade foi liberada para o sistema Android recentemente.

Com nova atualização, WhatsApp já impende usuário de tirar print do modo ‘visualização única’

Outra mudança importante também ocorreu recentemente no app de mensagens: Com uma nova atualização, o WhatsApp já bloqueia usuários de tirarem print do modo ‘visualização única’.

O modo permite enviar fotos e vídeos que desaparecem da conversa no WhatsApp depois que a pessoa para quem você enviou a mensagem abre o arquivo de mídia uma vez.

O arquivo de mídia não fica salvo nas Fotos nem na Galeria da pessoa para quem você enviou a mensagem.

No entanto, era possível fazer tirar print do modo ‘visualização única’. Com o novo recurso, isso acabou mudando.

A limitação é aplicada em celulares com os sistemas Android e iOS (da Apple).