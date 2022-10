Mais um OVNI no Chile? Vídeo mostra misterioso objeto que apareceu em céu noturno Reprodução - TikTok - @guaroipiscola

Não é a primeira vez que moradores do Chile flagram curiosos objetos. E, trazendo mais um exemplo do tipo, um internauta compartilhou recentemente um registro no TikTok em que muitos acreditaram se tratar de um possível Objeto Voador Não Identificado (OVNI).

Ao analisar a gravação, que desde que foi publicada já supera as 150 mil visualizações, nota-se uma grande luz presente no céu da cidade de Viña del Mar, no litoral chileno, que permanece por um período específico até que se apaga por completo.

Através dos comentários, o usuário @guaroypiscola, que foi o responsável por divulgar o vídeo, esclareceu que embora alguns acreditassem que poderia se tratar de um drone, ele tinha uma visão diferente devido ao tamanho e a intensidade de luz. Ele chegou a considerar que poderia ser uma estrela.

E por falar em comentários…

Os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“Outro homem gravou essa mesma coisa, mas com um bom zoom, onde você pode ver que é como um losango dourado com um desenho estranho dentro que não consigo decifrar”;

“Pode ser um avião, satélite ou uma estrela”;

“Vê-se muitos OVNIs aqui em Viña. Eu amo isso”.

E então, ficou curioso e quer ver o vídeo que repercutiu? Assista abaixo. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

