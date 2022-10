OVNI ou nuvem? Esta foi a imagem que intrigou internautas e moradores de Hong Kong

Embora para diversas pessoas fosse algo evidente, uma aparição no céu de Hong Kong intrigou internautas e moradores, fazendo alguns deles se questionarem: era realmente uma nuvem ou o registro de um Objeto Voador Não Identificado (OVNI)? Veja a imagem a seguir e confira mais detalhes logo após.

OVNI ou nuvem? Este foi a imagem que intrigou internautas e moradores de Hong Kong Reprodução - Instagram - CNN Chile

Como muitos já esperavam, trata-se realmente apenas de uma nuvem com um formato peculiar, semelhante ao de uma lentilha ou dos discos voadores que frequentemente aparecem em produções cinematográficas ou desenhos.

Sobre o fenômeno que despertou curiosidade, Eduardo Sáez, que é meteorologista, explicou que: “Essas nuvens ocorrem devido a um obstáculo, como uma montanha, onde um fluido colide fortemente, neste caso o ar, e a nuvem é forçada a subir e descer formando uma onda”.

Gosta de registros misteriosos? Não deixe de conferir então:

Assim sendo, pelo menos desta vez, não fomos visitados por um Objeto Voador Não Identificado ou seres extraterrestres.

Com informações do portal CNN Chile, via rede social (Instagram).

Imagens mostram novo misterioso e suposto OVNI que apareceu no Chile

Imagens mostram novo misterioso e suposto OVNI que apareceu no Chile Reprodução - Twitter - @despotricardo

Há poucas semanas de uma misteriosa aparição, imagens de um novo vídeo repercutiram no TikTok ao registrar o que muitos acreditavam se tratar de um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Esta é a segunda visualização do tipo feita recentemente em Santiago, capital do Chile.

Estudantes flagram suposto OVNI e situação causa alvoroço e gritaria; veja vídeo

Na gravação, que em 5 dias de publicação superou 1,3 milhão de visualizações, é possível acompanhar o momento em que o cinegrafista amador aproxima a…