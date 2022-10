Em uma novidade inesperada, o WhatsApp liberou um novo recurso que permite aos usuários criar enquetes no app de mensagens.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, a novidade está em desenvolvimento em uma recente versão beta para o sistema Android.

O ‘truque inesperado’ do WhatsApp que deve surpreender usuários e será liberado em breve

Como informado, o recurso útil melhora a experiência em grupos. Ao criar uma enquete, o usuário pode adicionar até 12 opções e até mesmo uma classificação.

Depois de compartilhar a enquete com outros participantes, é possível escolher mais de uma opção durante a votação. Quando há uma nova votação, a enquete é atualizada automaticamente para refletir o novo resultado.

O usuário pode ver informações mais detalhadas sobre quem votou na tela de resultados da enquete tocando em “ver votos”.

É possível verificar se o recurso já está disponível para sua conta do WhatsApp, basta ver se há um ponto de entrada para enquetes dentro das ações de compartilhamento de bate-papo em grupos. O recurso não se limita aos administradores: todos os membros do grupo podem criar uma enquete.

Ainda de acordo com as informações, o recurso foi lançado para alguns testadores beta no momento. Se você não possui ainda, não se preocupe: como sempre, os recursos são liberados para alguns usuários pela primeira vez para verificar se tudo funciona para um lançamento mais amplo. Confira a novidade: