5 perfumes importados que conquistam os homens

Se você não faz o tipo discreta e gosta de perfumes sedutores, saiba que algumas fragrâncias femininas são as escolhas perfeitas para conquistar.

As cinco fragrâncias importadas a seguir possuem um aroma viciante, que chamam a atenção de longe e são ideias para encontros românticos e baladas. Confira.

Angel - Mugler

As notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo. O perfume recebeu o prêmio FiFi Award Hall Of Fame de 2007.

Scandal - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego e as notas de fundo são Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Alcaçuz.

The Scent for Her - Hugo Boss

As notas de topo são Pêssego e Frésia. A nota de coração é Osmanthus e a nota de fundo é Cacau.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.

