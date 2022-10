5 perfumes femininos para dar de presente

Presentear uma mulher com um perfume, seja a sua companheira, sua mãe, alguma amiga ou outra pessoa que faz parte da sua vida, pode ser uma ótima escolha, contudo, é preciso conhecer muito a pessoa ou entender as suas preferências para saber qual a fragrância combina mais com seu estilo. Contudo, existem aromas na perfumaria internacional que agradam facilmente e muito provavelmente serão ótimas escolhas para presentar alguém. Veja a lista a seguir:

L’Aventure Femme - Al Haramain

É inspirado no perfume Aventus for Her, da Creed. As notas de topo são Abacaxi, Groselha Preta, Frutos Silvestres e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

Euphoria - Calvin Klein

As notas de topo são Romã, Caqui e Acorde Verde. As notas de coração são Orquídea Negra, Lótus e Champaca e as notas de fundo são Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly. Essa fragrância ganhou o prêmio FiFi Award Fragrance Of The Year Women’s Luxe de 2006.

212 Sexy - Carolina Herrera

Clássico da perfumaria, utilizado por muitas mulheres. As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Gardênia, Flores, Pelargonium e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Sândalo, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Violeta.

CH (2015) - Carolina Herrera

As notas de topo são Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Rosa, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Couro, Pralinê, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro e Almíscar.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo são Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.