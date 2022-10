Perfumes para você conhecer ainda em 2022

Faltam alguns meses para o ano acabar, e se você é um colecionador de perfumes que ainda não decidiu qual foi a sua fragrância favorita neste ano, é possível acrescentar outros aromas à sua lista para deixar a competição ainda melhor.

Confira a seguir a lista do especialista Junior Barreiros com 5 perfumes elogios em 2022 para você conhecer ainda este ano.

Hugo Boss Reversed

Esse é um perfume cítrico muito elogiado, mas que deixa a desejar no desempenho.

As notas de topo são Toranja e Bergamota da Calábria. A nota de coração é Alecrim e a nota de fundo é Vetiver do Haiti.

Azzaro Chrome Extreme

Outra fragrância refrescante, ideal para ser utilizado no dia-a-dia.

A nota de topo é Mandarina Verde. As notas de coração são Notas Oceânicas e Bagas de Zimbro ou Junípero e as notas de fundo são Cashmeran e Âmbar.

Sauvage Elixir - Dior

Um dos perfumes masculinos importados mais cobiçados dos últimos tempos. Segundo o especialista, foi o melhor perfume importado lançado em 2021.

As notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Vetiver do Haiti.

1 Million Elixir - Paco Rabanne

As notas de topo são Maçã e Davana. As notas de coração são Rosa Damascena, Osmanthus e Cedro e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

Invictus Platinum - Paco Rabanne

As notas de topo são Toranja e Absinto. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli ou Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

