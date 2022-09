4 perfumes masculinos para 4 ocasiões diferentes

Ter mais de um perfume é essencial, pois cada fragrância é pensada para uma ocasião e um objetivo diferente. Por exemplo: perfumes mais quentes e amadeirados devem ser utilizados em ocasiões noturnas, já as fragrâncias mais cítricas e aquáticas cai bem em dias quentes. Além disso, um perfume sensual não cairia bem para uma reunião de negócios, por exemplo. E para te ajudar na hora de escolher um perfume para cada momento, o especialista Luis Jordão elaborou uma lista com 4 perfumes para 4 ocasiões diferentes. Confira:

Hugo Boss Dark Blue

Essa é uma fragrância mais clássica, lançada no final da década de noventa pela casa Hugo Boss. Versátil, seu uso é indicado para o trabalho e o dia-a-dia, tanto para o dia quanto para a noite. Fixa em torno de seis horas e projeta por aproximadamente duas horas.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Laranja, Limão e Lima. As notas de coração são Cipreste, Gerânio, Cardamomo, Mogno e Sálvia e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Vetiver, Benjoim e Patchouli ou Oriza.

Encre Noire - Lalique

Um perfume mais sério, com um aroma clássico amadeirado. É pensado para ser utilizado de terno e gravata, ou seja, momentos formais, reuniões de negócios e datas importantes.

A nota de topo é Cipreste. A nota de coração é Vetiver e as notas de fundo são Madeira de Cashmere e Almíscar.

Valentino Uomo Born In Roma Yellow Dream

Um perfume 100% baladeiro, ideal para festas, onde a ideia é curtir. É uma fragrância adocicada e jovem.

As notas de topo são Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Gengibre, Pão de gengibre e Especiarias e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha e Essência de Cedro.

Eros Parfum - Eros

Para os românticos, Eros, da Versace, é a fragrância importada mais indicada. Ideal para encontros a dois, como cinema ou jantar.

As notas de topo são Hortelã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka e Âmbar.

