5 perfumes ‘bombásticos’, que fixam e projetam muito

Se você não é do tipo de homem que gosta de carregar o perfume na sua mochila para não ter que reaplicar a fragrância, você provavelmente escolhe os perfumes que fixam por bastante tempo, correto? E caso você queira aumentar o seu acervo com esse tipo de fragrância, o canal Style Scent listou perfumes bombásticos, que fixam e projetam muito. Confira.

Essencial Oud - Natura

Essa é uma fragrância amadeirada bem construída. Faz parte da linha Essencial, uma das mais conhecidas da Natura e uma das nacionais mais potentes. Fixa por mais de 10 horas e projeta por 3 horas, com o uso sendo indicado para dias frios.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Silver Scent Intense - Jacques Bogart

A fragrância importada da marca Jacques Bogart é muito conhecida no Brasil e possui um bom custo-benefício por ser um perfume de outro país.

As notas de topo são Flor de Laranjeira Africana, Laranja Amarga e Limão de Amalfi. As notas de coração são Lavanda, Gerânio, Cardamomo, Noz-moscada, Alecrim e Coentro e as notas de fundo são Fava Tonka, Agarwood (Oud), Madeira de Teca, Musgo de Carvalho e Vetiver.

212 Men - Carolina Herrera

Um clássico da perfumaria importada e uma das fragrâncias mais utilizadas entre os homens, principalmente pelo alta fixação e projeção. Por ser muito famosa, pode ser que você ache o seu aroma muito comum.

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Vetiver, Madeira Guaiac e Ládano.

Black Orchid - Tom Ford

Foi lançada como uma fragrância feminina, mas fez tanto sucesso entre os homens que a marca atualmente a considera compartilhável.

As notas de topo são Trufa, Gardênia, Groselha Preta, Ylang Ylang, Jasmim, Bergamota, Mandarina e Limão de Amalfi. As notas de coração são Orquídea, Especiarias, Gardênia, Notas Frutadas, Ylang Ylang, Jasmim e Lótus e as notas de fundo são Chocolate mexicano, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Incenso, Âmbar, Sândalo, Vetiver e Almíscar Branco.

Dior Sauvage Elixir

As notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Vetiver do Haiti.