5 curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2022 que você provavelmente não sabia

A Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos em países diferentes e neste ano o comtemplado foi o Catar. Alguns fatos interessantes já são possíveis de se notar de primeira, como o fato da competição ocorrer em meses totalmente diferentes das outras edições. Confira a seguir 5 curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2022.

Primeira vez no Oriente Médio

Os brasileiros ficaram felizes quando a Copa foi realizada no Brasil, em 2014. Contudo, outra edição já havia acontecido por aqui décadas, em 1950. Dessa vez o país sede é o Catar, sendo a primeira vez que a Copa do Mundo ocorre no Oriente Médio. A escolha ocorreu por questões turísticas, estruturais e econômicas, já que o país é considerado um dos mais ricos do mundo.

Data diferente

Para quem já estava acostumado a acompanhar os jogos nos meses de junho e julho, dessa vez será diferente. O Catar possui um clima bem diferente, com as temperaturas chegando na casa dos 50 graus no verão, com os meses mais quentes sendo de junho a setembro, logo, seria muito difícil para os jogadores e também para a torcida acompanhar os jogos. Por conta disso, a edição de 2022 inicia em 20 de novembro e termina em 18 de dezembro, onde as temperaturas ficam mais baixas, mas ainda quente, por isso os estádios também são refrigerados.

Sem tradição

Mesmo se classificando automaticamente por sediar o campeonato, o Catar não possui tradição no futebol, sendo a primeira vez que o país vai presenciar a sua seleção em uma edição da Copa. Por isso, a prioridade do time é avançar em questões de qualidade no esporte.

Um dos países mais ricos

Mesmo sendo um país pequeno, Catar é um dos mais ricos do mundo. Segundo a Country Economy, o valor do PIB do país em 2021 era 151.831 M€. Segundo o mesmo site, a população é de 2.930.524.

Mais seleções

A Copa do Mundo do Catar será a última a contar com ‘apenas’ 32 times. A partir das próximas edições, o padrão será com 48 seleções, deixando o evento maior, mais democrático e competitivo.

