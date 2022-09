‘O mais animado’: Gato ajuda dona a colar figurinhas no álbum da Copa

O álbum de figurinhas da Copa do Catar virou febre em todo mundo e envolveu até o reino animal. Exemplo disso é um gato da Guatemala que tem ajudado a dona a colar os cromos.

Alida Paz compartilhou no TikTok um vídeo do bichano participando da brincadeira. O registro fez um enorme sucesso e hoje já conta com mais de 800 mil curtidas.

O fato de o país não estar classificado para o torneio mundial não minimizou a “empolgação” do gato. Ele ajuda sua tutora a descolar as figurinhas para colocá-las no lugar em que correspondem no álbum.

“O gato mais animado para preencher o álbum do mundial”, escreveu Alida na legenda o post. Ao fundo, ela escolheu colocar a canção “Waka Waka (This Time For Africa)”, da cantora Shakira, hino oficial do Mundial da África do Sul, em 2010.

Confira o vídeo fofo:

A gravação já tem mais de 3.700 comentários, muitos deles em português. “Pronto, vou ensinar meu gato a fazer isso”, “Gatinho da Copa”, “Olá, Márcia. Veio o Neymar de ouro. Tamo Rico” foram algumas das menções.

Após o sucesso do primeiro vídeo, a tutora do gato postou um segundo conteúdo, agradecendo o carinho de todos e dizendo que agora seu amiguinho de quatro patas está famoso e quase completando seu álbum.

Gatos salvos

E por falar em gato, um armazém fechado na cidade de Jinan, na província de Shandong, leste da China, escondia um terrível segredo das autoridades: era usado como depósito para felinos que seriam sacrificados para alimentação.

Vale dizer que a carne de gato e de cachorro é considerada uma iguaria em muitas regiões da China. Seu comércio é bastante lucrativo para quadrilhas criminosas.

Segundo o grupo de defesa animal VShine, 150 gatos estavam amontoadas em jaulas em péssimas condições de higiene, prontos para serem vendidos para bares e restaurantes.

As autoridades que descobriram o local disseram que tratavam-se de gatos domésticos que foram roubados de seus tutores. Uma descoberta feita no local confirma a hipótese.

Os animais salvos foram levados para abrigos de recuperação e serão encaminhados agora para adoção.

LEIA TAMBÉM: