“Foi chocante”: 150 gatos que virariam comida foram salvos na China

Um armazém fechado na cidade de Jinan, na província de Shandong, leste da China, escondia um terrível segredo das autoridades e era usado como depósito para gatos que seriam sacrificados para alimentação.

A carne de gato e de cachorro é considerada uma iguaria em muitas regiões da China e seu comércio é bastante lucrativo para quadrilhas criminosas.

Segundo o grupo de defesa animal VShine, 150 gatos estavam amontoadas em jaulas em péssimas condições de higiene, prontos para serem vendidos para bares e restaurantes.

As autoridades que descobriram o local disseram que tratavam-se de gatos domésticos que foram roubados de seus tutores. Uma descoberta feita no local confirma a hipótese. Trinta e um pardais também estavam armazenados no local e eram usados em armadilhas para atrair os gatos. As armadilhas, segundo os agentes locais, eram fechadas com controle remoto.

“Foi chocante ver o estado em que eles estavam. Muitos deles estavam emaciados”, disse Huang, outro ativista local.

Os animais foram levados para abrigos de recuperação e serão depois encaminhados par adoção.

Não existe na China uma lei específica contra a crueldade animal e os integrantes da quadrilha presos responderão por roubo de gato e caça de pássaros.

ANIMAIS SACRIFICADOS

De acordo com os dados de instituições de proteção animal, pelo menos 10 milhões de cães e quatro milhões de gatos são sacrificados por ano para consumo humano naquele país.

Mas, por outro lado, a adoção desses animais como animais de estimação, a condenação social e a freqUente ação da mídia disseminando conteúdo contra esse tipo de ação está colaborando para que cada vez menos pessoas adotem essa antiga prática de comer carne de animais domésticos.