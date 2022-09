Copa do Mundo 2022: Vidente revela o país que não tem chance de vencer a competição

Com abertura marcada para 20 de novembro de 2022, a “Copa do Mundo” do Qatar já está dando o que falar, principalmente quando se trata de videntes que querem adivinhar o resultado de quem levará a próxima taça do campeonato.

A astróloga e vidente cubana, Mhoni Vidente, também deu seu palpite sobre o assunto. Ela já ganhou destaque esse ano depois de prever a morte da rainha Elizabeth II, dizendo em fevereiro que “a realeza britânica estaria cercada por várias mortes importantes em 2022″.

Dessa vez, ela trouxe para seus seguidores o país que não tem chance alguma de vencer a Copa do Mundo em 2022: “Não me peça milagres, sou uma vidente. O México não vai ganhar a Copa do Mundo. Eu sou vidente, não faço milagres”, disse em uma entrevista para uma emissora mexicana, segundo o jornal El Popular.

Quem é brasileiro já pode suspirar aliviado!

