Vídeo que mostra tática para achar figurinha rara do álbum da Copa do Mundo viraliza na web; assista

Vídeo que mostra como encontrar figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo viralizou na web (Reprodução/TikTok @duttrajano)

A Copa do Mundo do Catar será realizada em novembro, mas já está mexendo muito com a vida daqueles que gostam de preencher álbuns de figurinhas. Algumas delas são consideradas raras e podem valer até R$ 9 mil, como a de Neymar. Um vídeo que viralizou no Tik Tok mostra uma tática para que as pessoas analisem as embalagens e, antes de abri-las, saibam quais possuem as “lendárias” (veja abaixo).

O vídeo que viralizou já foi visto mais de 6,6 milhões de vezes e soma quase 535 mil curtidas. Nele, um rapaz aparece pesando vários pacotes de figurinhas ainda fechados. A maioria aparece com peso de 4 gramas. Quando ele encontra um com uma grama a mais, abre e confirma a teoria: tem mesmo uma figurinha rara de Luis Suárez (Uruguai) na versão “Legend Bronze”.

Depois da publicação destas imagens, várias outras passaram a circular nas redes sociais. Em algumas delas, as pessoas chegam a levar as balanças até as bancas de jornal para, antes de comprar, já escolher o pacotinho mais pesado. No entanto, a tática não agradou aos jornaleiros, que começaram a proibir tal ação.

Um pacote com cinco figurinhas custa R$ 4 e pesa 4 gramas. Já aqueles que possuem as raras podem pesar 5 gramas, já que as “lendárias” são adicionadas como extras, totalizando seis cromos. As raras podem vir nas versões bordô, bronze, prata e ouro.

Entre as figurinhas mais procuradas pelos colecionadores está a do jogador Neymar, que chega a ser anunciada na web por até R$ 9 mil. Mas elas também trazem grandes nomes do futebol como Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polônia), Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina), Dusan Vlahovic (Sérvia), entre outros.

