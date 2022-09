Onde estão os jogadores da seleção brasileira da Copa de 2014?

A Copa do Mundo realizada pela Fifa teve a sua primeira edição disputada em 1930 e ocorre de quatro em quatro anos. Logo, a última disputa pela tão sonhada taça ocorreu em 2018. Contudo, essa provavelmente não é edição mais fresca na memória dos brasileiros, já que 2014 foi um ano histórico, porém negativamente.

Em 2014, o Brasil estava sediando a Copa do Mundo pela segunda vez e queria fazer diferente, já que da na primeira edição em casa, em 1950, a ‘amarelinha’ perdeu a final para o Uruguai por 2x1 em pleno Maracanã, em um episódio conhecido como ‘Maracanaço’.

Porém, 64 anos depois a dor foi igual ou talvez pior, já que a derrota veio na semifinal, perdendo da Alemanha por 7x1. O baque foi tanto que o Brasil ainda perdeu a decisão de terceiro lugar para a Holanda por 0x3, terminando o campeonato na quarta colocação.

LEIA TAMBÉM: Você sabe quais são as figurinhas raras do álbum da Copa? Confira aqui

Por onde andam os jogadores?

No fatídico resultado histórico, o Brasil era representado por Julio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho (Paulinho), Bernard, Oscar e Hulk (Ramires); Fred (Willian) e pelo técnico. Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Hoje Felipão comanda o Athletico Paranaense e está na final da Libertadores com o seu time, após eliminar o Palmeiras; o goleiro Julio César se aposentou pelo Flamengo em 2018; Maicon atualmente está sem clube e sua última passagem foi no Tre Penne; David Luiz está no Flamengo; Dante joga pelo Nice e Marcelo no Olympiacos; Luiz Gustavo se encontra no Al-Nassr; Fernandinho no Athletico Paranaense; Paulinho, que substituiu Fernandinho na partida, está no Corinthians; Bernard veste a camisa do Panathinaikos; Oscar atualmente está no Shanghai Port. e Hulk no Atlético Mineiro; Ramires, que entrou no lugar de Hulk, hoje é embaixador das categorias de base do Joinville e atuou a última vez pelo Palmeiras, em 2020; Fred se aposentou em 2022 no Fluminense e seu substituto na partida, Willian, joga no Fulham.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 7x1? Nada disso! Veja Qual foi a maior goleada da Copa do Mundo