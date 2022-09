Você sabe quais são as figurinhas raras do álbum da Copa? Confira aqui

Veja quais são as figurinhas raras do álbum da Copa (Divulgação)

As chamadas figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo 2022 são o sonho de consumo de todos os colecionadores. Tratam-se de cromos brilhantes de jogadores específicos e que chegam a valer um preço bem alto no “mercado”.

Cada um dos stickers especiais tem uma versão em bordô, bronze, prata e ouro. O adesivo do brasileiro Neymar é um dos mais cobiçados, podendo ser comercializado a nada menos do que R$ 9 mil.

Um levantamento realizado pelo site “TecMundo” elencou as figurinhas mais difíceis de encontrar. Veja abaixo:

Almoez Ali (Catar);

Alphonso Davies (Canadá);

Christian Eriksen (Dinamarca);

Cristiano Ronaldo (Portugal);

Dusan Vlahovic (Sérvia);

Gavi (Espanha);

Giovanni Reyna (EUA);

Guillermo Ochoa (México);

Heung-Min Son (Coreia do Sul);

Jude Bellingham (Inglaterra);

Kevin de Bruyne (Bélgica);

Kylian Mbappé (França);

Lionel Messi (Argentina);

Luis Suárez (Uruguai);

Luka Modric (Croácia);

Neymar Jr (Brasil);

Raphaël Varane (França);

Robert Lewandowski (Polônia);

Ryan Gravenberch (Holanda);

Sadio Mané (Senegal).

Valores das figurinhas raras

Apesar de não haver uma tabela oficial, o TecMundo também divulgou uma lista de valores das figurinhas mais desejadas que circula em grupos de colecionadores. Confira:

Cristiano Ronaldo: R$ 7.600

Kilian Mbappé: R$ 7.600

Lionel Messi: R$ 7.600

Neymar Jr.: R$ 7.600

Guillermo Ochoa: R$ 1.520

Kevin de Bruyne: R$ 1.520

Rafael Varane: R$ 1.520

Luís Suarez: R$ 1.500

Luka Modric: R$ 1.500

Robert Lewandovski: R$ 1.500

Recado de Neymar

Recentemente, o jogador de futebol Neymar realizou o sonho de um garoto de apenas 10 anos. Ele enviou um vídeo ao pequeno Bernardo Barbosa, que conseguiu encontrar a figurinha “lendária” do craque para o álbum da Copa.

Ao achar o cromo “quase impossível”, o menino se sentiu “mais perto” do ídolo e não quis vendê-lo de jeito nenhum.

Ao tomar conhecimento da história, Neymar decidiu enviar uma gravação a Bernardo, como revelou o ”G1″. A família recebeu o conteúdo por meio de um conhecido em comum.

“Fala, Begol [apelido de Bernardo]. Passando aqui para te mandar um grande abraço. Beijo enorme, fica com Deus”, disse jogador.

