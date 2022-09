VÍDEO: Mulher desconhecida sai correndo com praticantes de crossfit no Piauí e viraliza

Uma cena inusitada tem feito internautas darem muita risada desde o fim da semana passada. Câmeras de segurança de uma academia de crossfit em Teresina, no Piauí, flagraram o momento em que uma mulher desconhecida sai correndo junto com praticantes da atividade pela rua.

Na gravação, a mulher aparece na calçada, bem em frente à porta do estabelecimento. Dois alunos saem correndo para realizar o treino externo e, prontamente, e senhora os segue.

Segundo o portal de notícias “G1″, o profissional de educação física Caio Uchoa, dono da academia de crossfit, revelou que nenhum dos frequentadores conhece a mulher ou sabe o que ela estava fazendo ali parada. Porque ela correu atrás dos rapazes, então, é um mistério maior ainda.

A desconhecida seguiu os alunos até metade da rua e, em seguida, tomou um rumo diferente, sem mais nem menos.

“Foi quando o pessoal que estava dentro da box reparou que ela estava correndo atrás dele. Depois foram pedir que eu visse na câmera o que tinha acontecido. Mas até agora não sabemos porque ela fez isso”, comentou Caio ao site.

‘Meme atualizado com sucesso’

A cena que arrancou muitas risadas dos alunos do crossfit fez com que viesse à memória um caso de sucesso contado no programa “Que história é essa, Porchat”, do canal a cabo GNT.

Assim, o vídeo hilário foi postado nas redes sociais da academia usando justamente o áudio da convidada do programa como fundo.

Veja:

“Essa aí merece uma mensalidade grátis” e “Eu correndo atrás minha vida fitness” foram alguns dos comentários deixados no post.

