Cão de grande porte chamou atenção ao embarcar em voo nos EUA; veja vídeo que viralizou na web

Um cão da raça pastor-australiano, de grande porte, chamou a atenção ao embarcar em um voo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o animal é levado até a cabine para ver de perto o trabalho do piloto e copiloto (veja abaixo).

Conhecido como Ritchie, ele faz sucesso na web ao mostrar sua rotina feliz cheia de passeios com os donos. Muito peludo e simpático, ele chama vira atração por onde passa.

Antes de embarcar no voo, no mês passado, ele descansou no aeroporto. Mas vários vídeos postados em seu perfil no Instagram mostram que ele já é acostumado a circular no meio de muita gente em aeroportos.

No dia em que embarcou em Los Angeles, o voo acabou atrasando em função de seu embarque. Apesar disso, os passageiros não reclamaram e aproveitaram para fazer muitos registros do grandão. A tripulação também não resistiu e tietou bastante o passageiro ilustre.

Águia revistada

Outro passageiro inusitado chamou a atenção no Aeroporto de Charlotte, nos Estados Unidos. Uma águia americana foi levada em um voo comercial e um vídeo que mostra o momento em que a ave foi “revistada” antes do embarque repercutiu nas redes sociais (veja abaixo).

Yup!! That’s a bald eagle going through TSA at Charlotte International Airport. pic.twitter.com/3ZsIOLu2bA — Laurie 🇺🇦🌈💙 (@Laurieluvsmolly) August 26, 2022

No vídeo, é possível ver quando a águia se aproxima da equipe da Administração de Segurança de Transportes (TSA, da sigla em inglês), responsável por fazer as revistas dos passageiros, e abre as asas, mostrando que “estava limpa”.

A águia, chamada de Clark, pertence ao Santuário Mundial de Aves. Ela é treinada e, por isso, se disponibilizou facilmente para ser revistada pelos funcionários do aeroporto.

Conforme a TSA, a permissão para que qualquer animal seja levado a bordo é uma de decisão “individual” de cada companhia aérea. Se for autorizada, uma triagem especial deve ser solicitada.

LEIA TAMBÉM: