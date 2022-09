Neymar manda mensagem a fã mirim que encontrou sua figurinha ‘lendária’

O jogador de futebol Neymar realizou o sonho de um garoto de apenas 10 anos. Ele enviou um vídeo ao pequeno Bernardo Barbosa, que conseguiu encontrar a figurinha ‘lendária’ do craque para o álbum da Copa do Mundo no Catar.

A admiração por Neymar é tanta que Bernardo comemorou o último aniversário com uma festa temática do camisa 10. O garoto mora em Santos, no litoral de São Paulo.

Ao achar o cromo “impossível”, Bernardo se sentiu “mais perto” do ídolo e não quis vendê-lo de jeito nenhum.

“O grande sonho da vida dele é encontrar o Neymar pessoalmente. Ano passado, a festa teve o tema do Paris Saint-Germain, o time em que o ídolo joga e, agora, fizemos do próprio jogador. Ele ficou ‘alucinado’ quando tirou a figurinha ‘lendária’”, contou a mãe do menino, Giselle Rhosana Barbosa, ao “G1″.

Presente de Neymar

Ao tomar conhecimento da história, Neymar decidiu enviar uma gravação a Bernardo, como também revelou o portal de notícias. A família recebeu o conteúdo por meio de um conhecido em comum.

“Fala, Begol [apelido de Bernardo]. Passando aqui para te mandar um grande abraço. Beijo enorme, fica com Deus”, disse jogador.

O pequeno fã agradeceu ao ídolo e disse querer conhecer o atleta pessoalmente. “Obrigado, Ney! Estou muito feliz! Você realizou uma parte do meu sonho. Agora, quero te conhecer pessoalmente”, disse ele, em um vídeo filmado pelo pai, Felipe Carvalho.

O menino quer ser jogador de futebol quando crescer e seguir os passos do ídolo. “O Neymar é o meu maior ídolo. Eu me inspiro nele. Ele me fez amar o futebol!”

