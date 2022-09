Pai esqueceu filho em casa e só notou quando chegou na escola; ele foi ‘conversando’ com pilha de roupas no caminho

Você se considera uma pessoa distraída? Talvez reveja seus conceitos após conhecer a história de Marcelo Schroeder, um homem que esqueceu o próprio filho no portão de casa e só se deu conta disso quando chegou na escola, para deixá-lo. Como se não bastasse, foi “conversando” com uma pilha de roupas durante todo o caminho.

O caso aconteceu em Gaspar, em Santa Catarina. Imagens gravadas pela câmera de segurança da casa mostram o menino abrindo a porta do carro e a fechando, sem entrar. O pai, ao pensar que o filho já havia se sentado, arrancou o veículo.

Assista ao vídeo, que viralizou nas redes sociais:

Pilha de roupas ou uma criança?

De um lado do banco traseiro havia uma pilha de roupas dentro de uma caixa, com que Marcelo foi “conversando” pelo trajeto. Justamente por conta do monte, o filho pensou em dar a volta no carro e entrar pela outra porta, mas o pai acelerou antes que ele pudesse concluir seu plano.

“Só que aí ele abriu a porta, fechou e eu não me toquei. De lá até a escola, no caminho, fui conversando com ele, pedindo para que ele avisasse à professora que o irmão estava com febre e dor de garganta”, disse o pai ao “G1″.

Marcelo contou que estranhou a falta de resposta do menino, mas seguiu viagem mesmo assim. Quando chegou na escola, chamou o filho, olhou para trás e se só então se conta de que o menino não estava lá.

No caminho de volta para casa, o pai precisou parar o carro para enxugar as lágrimas que escorriam de tanto que ele ria.

NÃO VÁ EMBORA! LEIA TAMBÉM: