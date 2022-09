Leitão nasceu com ‘tromba de elefante’ na testa; dona do animal revelou ‘choque’

Leitão nasce com 'tromba' na testa (Reprodução/ Daily Star)

Um leitão nasceu com uma aparência bem diferente da habitual na ilha de Negros, nas Filipinas. Chamado de “mutante”, o animal foi considerado um símbolo de boa sorte por alguns.

A criatura veio ao mundo na sexta-feira passada (2) com uma espécie de “tromba de elefante” na testa, o que causou bastante estranhamento. Seus 11 irmão, da mesma ninhada, nasceram completamente normais.

Apesar do longo apêndice em forma de tronco no alto da cabeça, o leitão tinha um focinho de porco usual.

Dailyn Delada Desabille, dona da mãe dos filhotes, se assustou ao ver o animal pela primeira vez. “Ficamos todos chocados que seu rosto fosse assim”, disse ela ao “Daily Star”. “Parece um elefante com um focinho na testa, seus dois olhos estão juntos e seus pés são grandes como os de um elefante”, completou.

Símbolo de boa sorte

Dailyn compartilhou fotos do leitão na internet, e muitas pessoas começaram a responder que ele poderia lhe trazer boa sorte. “Dizem que é sorte por causa do rosto estranho do leitão”, explicou.

No entanto, o leitão em si não teve tanta sorte assim, já que sobreviveu apenas 30 minutos após o nascimento. “Ele morreu porque não conseguia respirar direito”, disse Dailyn .

Casos semelhantes

Ainda de acordo com o “Daily Star”, deformidades como essa podem ser causadas por vários fatores, incluindo genética, nutrição, envenenamento ou metabolismo anormal.

Ocorrências semelhantes já foram observadas. Neste ano, por exemplo, um bezerro nasceu com duas cabeças no Pará. O animal também morreu após o parto.

Um funcionário que acompanhava a vaga prestes a parir viu quando ela entrou em trabalho de parto e foi ajudá-la. Como as pernas do bezerro já estavam saindo, ajudou a puxá-lo, e logo saiu a cabeça. Porém, o animal, apesar de já ter saído a cabeça e as patas continuava entalado. Foi quando o funcionário foi ajudar o animal e a segunda cabeça saiu, deixando todos atônitos. “Até pensou que eram gêmeos, mas, quando veio, foi a surpresa”, disse a proprietária da fazenda.

