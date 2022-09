7x1? Nada disso! Veja Qual foi a maior goleada da Copa do Mundo

Ah o eterno 7x1... Esse número nunca vai sumir da memória dos brasileiros, afinal, foi esse o resultado da semifinal da Copa do Mundo de 2014 entre Alemanha e Brasil. Contudo, mesmo gravado na memória e na história, essa não é a única goleada que ocorreu na competição e nem a maior delas.

Mas você sabe qual foi o maior número de gols que um time sofreu durante a Copa? Confira a seguir. Quem sabe você pode usar como desculpas quando se lembrar do 7x1 sofrido pela seleção.

A maior goleada da Copa do Mundo

Segundo o site ‘Torcedores’, a maior goleada em uma edição de Copa do Mundo ocorreu há quarenta anos, em 1982, quando a sede era a Espanha. Ainda na primeira rodada, a Hungria venceu El Salvador por 10 a 1. Claro que foi um placar histórico, mas não muito comentado pela falta de tradição dessas seleções, sendo o gol de consolação de El Salvador o único que o país marcou nas suas duas participações em copas.

A partida ainda carrega outras curiosidades. Sendo esse o último placar inédito que a Copa do Mundo já registrou desde a sua primeira edição, em 1930. Outro fato interessante é que Lászlo Kiss, atacante húngaro, marcou três vezes no jogo, sendo o único jogador a fazer um hat-trick saindo do banco de reservas na competição da Fifa.

Outros placares elásticos

O Brasil já presenciou como o outro lado do 7x1, ganhando por esse placar da Suécia em 1950, onde o Brasil foi sede pela primeira vez. Contudo, o placar não adiantou muito, já que a seleção brasileira perdeu para o Uruguai na final por 2x1, em um evento conhecido como ‘Maracanaço’.

Veja outros placares históricos:

Hungria 10X1 El Salvador (1982);

El Salvador (1982); Hungria 9X0 Coreia do Sul (1954);

Coreia do Sul (1954); Iugoslávia 9X0 Zaire (1974);

Zaire (1974); Suécia 8X0 Cuba (1938);

Cuba (1938); Uruguai 8X0 Bolívia (1950);

Bolívia (1950); Alemanha 8X0 Arábia Saudita (2002);

Arábia Saudita (2002); Uruguai 7X0 Escócia (1954);

Escócia (1954); Turquia 7X0 Coreia do Sul (1954);

Coreia do Sul (1954); Polônia 7X0 Haiti (1974);

Haiti (1974); Portugal 7X0 Coreia do Norte (2010);

Coreia do Norte (2010); Itália 7X1 Estados Unidos (1934).

