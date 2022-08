Perfumes nacionais que agradam os homens

Além de ser agradável para o seu nariz, os perfumes também precisam agradar as pessoas que estão em volta. Mais ainda do que agradar o olfato, algumas mulheres querem que o seu perfume chame a atenção tanto de outras mulheres quanto dos homens. E se você está buscando por uma fragrância nesse estilo, a youtuber Lidia Paina separou uma lista com as fragrâncias nacionais mais indicadas. Confira:

Luna - Natura

As notas de topo são Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Maçã, Pêssego, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são Óleo de Rosa, Óleo de Rosa turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Âmbar e Maltol.

Far Away Rebel - Avon

As notas de topo são Chantilly, Groselha Preta, Frutas Vermelhas e Ameixa Seca. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Baunilha de Madagascar e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Chocolate, Caramelo, Sal, Patchouli ou Oriza e Ambertonic.

LEIA TAMBÉM: Esses perfumes de uma empresa nacional são tão potentes que ‘grudam no osso’

Coffee Woman Duo - O Boticário

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Jasmim Sambac, Ylang Ylang e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

E- Eudora

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Grace Midnight - Hinode

As notas de topo são Framboesa, Tangerina e Maçã. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos chiques para momentos formais

⋅ 5 perfumes nacionais baratos e com excelente fixação

⋅ 3 perfumes masculinos baratos para utilizar diariamente