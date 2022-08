Esses perfumes de uma empresa nacional são tão potentes que ‘grudam no osso’

A fixação de um perfume depende muito de cada pele. Contudo, algumas fragrâncias foram feitas para durar por mais tempo. Além da composição, a fixação pode ser obtida através da qualidade do perfume, mas diferente do que algumas pessoas acham, não são só os perfumes caros e importados que ficam por mais tempo.

Perfumes de empresas nacionais, como a Avon, também podem ‘fixar no osso’, com a vantagem do custo-benefício, pois muitas delas possuem um preço mais em conta.

E aqui também cabe uma curiosidade: A Avon não é uma empresa nacional, contudo, tem um poder de compra muito forte pelos brasileiros, possuindo até mesmo fábrica no país, por isso ela é considerada nacional, ainda mais depois de ser comprada por outra empresa do Brasil, a Natura.

Agora que você já sabe de tudo isso, que tal conhecer alguns perfumes que apresentam a característica positiva de fixar bem? Veja a lista a seguir elaborada pela youtuber especializada em fragrâncias, Juliara Ferreira.

Far Away Glamour

As notas de topo são Groselha Preta, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Baunilha de Madagascar, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Almíscar Negro.

Pur Blanca Noite

As notas de topo são Folhas de Violeta, Pera, Cassis, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Íris, Peônia, Lírio-do-Vale, Ameixa e Canela e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas, Sândalo, Cedro, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho e Vetiver.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes nacionais baratos e com excelente fixação

Imari Corset

As notas de topo são Groselha Preta, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Licor, Framboesa, Rosa e Plumeria e as notas de fundo são Semente de Cacau, Cacau, Manteiga, Couro e Sândalo.

Luiza Brunet Poderosa

A nota de topo é Magnólia. A nota de coração é Trufa de Chocolate Branco e a nota de fundo é Sândalo Australiano.

LEIA MAIS: 3 perfumes masculinos baratos para utilizar diariamente