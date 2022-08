3 perfumes masculinos chiques para momentos formais

Existem perfumes masculinos para todos os momentos, porém alguns se sobressaem no quesito ‘riqueza’. Não que essas fragrâncias sejam caras, mas as suas composições transmitem um aroma chique, que é perfeito para momentos formais e que dão um ar de ‘homem rico’. Se você quiser conhecer mais sobre essas fragrâncias, confira a seguir a lista retirada do canal do Youtube da especializada em perfumes, Carol Octaviano.

Homem Cor.Agio - Natura

Essa é uma fragrância perfeita para sair para a balada, pois apresenta um aroma intenso amadeirado com notas de couro em destaque. Seu cheiro lembra até mesmo perfumes importados e ainda possui alta fixação.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Maçã, Hortelã, Bergamota, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Lírio-do-Vale e Angélica e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Cumarina, Cedro e Copaíba.

The One for Men - Dolce&Gabbana

Por possuir um forte aroma especiado amadeirado, é mais indicado para as noites mais frias. Duas borrifadas já são o suficiente para o cheiro exalar por horas.

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Gengibre, Cardamomo e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Homem Verum - Natura

Um dos perfumes nacionais mais chique e com um bom custo-benefício. Pode ser utilizado durante o dia, porem em temperaturas mais amenas.

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

