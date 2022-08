3 perfumes masculinos baratos para utilizar diariamente

Se você está cansado de buscar por uma fragrância que seja perfeita para utilizar no dia-a-dia, mas até agora não achou nenhuma que combine com todos os momentos, que tal apostar nos perfumes dessa lista? Além de serem baratos, eles são super versáteis e combinam com diversos ambientes, como trabalho, faculdade e até mesmo para sair! Esses perfumes são conhecidos como assinaturas e podem ser muito agradáveis. Confira:

Legend / Inspirado em L’Eau D’issey Pour Homme

Segundo o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, essa é a fragrância perfeita para quem prefere os perfumes refrescantes e florais. Possui notas de saída de Bergamota e Yuzu. Notas de coração de Sândalo e Noz-moscada e notas de fundo de Almíscar e Âmbar. Possui alta fixação e projeção, podendo ser utilizado em qualquer horário do dia e sendo ideal para dias mais quentes.

Vetiver Absoluto / Inspirado em Grey Vetiver

O cheiro clássico amadeirado que boa parte dos homens amam. É um perfume mais formal e elegante. Dependendo da pele, a versão contratipo pode fixar até mais do que a importada e apresentar um aroma mais suavizado.

As notas de topo desse perfume são a Toranja, a Flor de Laranjeira e a Sálvia. Nota de base em Nós-Moscada, Raiz de Orris ou Lírio Florentino e Pimentão e nota de fundo em Vetiver, Notas Amadeiradas, Musgo de Carvalho e Âmbar.

For Office / Inspirado em Hugo Boss Bottled Infinite

Para Junior Barreiros, esse não é o perfume favorito, porém é o que mais rende elogios. É uma fragrância muito agradável, principalmente para o olfato feminino ou de quem prefere aromas adocicados e frutados de forma fresca. Logo, é um perfume mais sedutor. Notas de saída: Maçã, Tangerina, Canela e Sálvia. Notas de corpo: Lavanda, Patchouli ou Oriza e Alecrim e notas de fundo: Sândalo e Oliveira. Para o especialista, For Office tem um poder de fixação e projeção melhor que a fragrância que ele é inspirado.

