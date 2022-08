5 perfumes nacionais baratos e com excelente fixação Imagem: Freepik

Existem perfumes baratos e com alta performance? Existe sim, e é isso que a youtuber especialista em perfumes, Angélica Martins, mostra em um dos seus vídeos. De acordo com ela, é possível encontrar fragrâncias com um preço mais em conta, mas que possuem boa fixação na pele. Veja quais são a seguir.

Gabriela Sabatini - Gabriela Sabatini

A fragrância Gabriela Sabatini, que leva o mesmo nome da marca, é um clássico da perfumaria criada em 1989. Possui um aroma considerado forte, característica da época. Possui uma forte presença floral adocicada. Uma dica de Angélica é para borrifar o perfume poucas vezes, justamente por causa de sua potência.

As notas de topo são Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Pur Blanca - Avon

Esse perfume floral branco foi lançado em 2003. Expressa um cheiro de limpeza com alta fixação. É a fragrância mais barata da lista.

As notas de topo são Frésia, Hortelã-da-Água e Ylang Ylang. As notas de coração são Vitória Régia, Peônia e Rosa Branca e as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio e Sândalo Branco.

Jardim Nobre de Aflorá - Eudora

De composição considerada simples, mas sofisticada, Jardim Nobre de Aflorá possui uma boa fixação. A nota de topo é Cítricos. As notas de coração são Íris e Jasmim e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Baunilha. É o famoso perfume ‘mulherão’.

Luminata - Avon

Foi lançado em 2016 e também possui uma composição simples: as notas de topo são Framboesa e Pera. A nota de coração é Peônia e o fundo é composto por Notas Amadeiradas. Sua fixação pode chegar em até 12 horas.

Glam Juliana Paes - Jequiti

É a fragrância mais nova da lista, lançada em 2020. As notas de topo são Mandarina e Framboesa. As notas de coração são Mel, Âmbar e Baunilha e as notas de fundo são Néroli, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia.

