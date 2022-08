Se você ama perfumes nacionais, essas fragrâncias não podem faltar no seu acervo Imagem: Freepik (rawpixel.com / Teddy/rawpixel.com / Teddy)

Colecionar perfumes não é um hobbie tão acessível, porém, algumas fragrâncias nacionais possuem um bom custo-benefício e são as mais indicadas caso você queira adquirir os melhores perfumes feitos no Brasil.

Confira a seguir a lista elaborada pelo canal ‘Rafs Le Parfum’ com os perfumes que todo homem deveria conhecer.

Homem Essence - Natura

Lançado em 2016, essa fragrância faz parte de uma das linhas mais tradicionais da marca e uma das favoritas dos homens. É um perfume com notas amadeiradas, porém muito versátil, trazendo conforto para o seu dia-a-dia.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli ou Oriza.

Malbec Club Intenso - O Boticário

Assim como a fragrância acima, Malbec é uma das linhas mais cobiçadas dos homens, porém da marca O Boticário. O perfume é indicado para homens intensos, pois o cheiro amadeirado se destaca. Além disso, possui alta fixação e projeção. Ideal para eventos noturnos.

As notas de topo são Agulhas de Cedro, Pimenta, Lima, Folha de Violeta, Cardamomo, Bergamota da Calábria, Limão e Olíbano. As notas de coração são Cedro da Virgínia, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Sinfonide e as notas de fundo são Musgo, Madeira Guaiac, Âmbar, Almíscar e Benjoim.

Impression In Black - Eudora

Outro perfume potente, com destaque para a nota de couro muito potente, sendo um dos mais fortes da perfumaria nacional, segundo o especialista, o que deixa o perfume bem masculino. É o famoso ‘perfume diferentão’, que não se assemelha a outras fragrâncias nacionais, mas que te destaca. Não é um perfume indicado para se comprar no blind (sem conhecer o aroma) pois não agrada a todos os públicos. Possui ainda alta fixação e boa projeção.

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta jamaicana, Artemísia, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Noz-moscada, Ameixa, Camurça, Gerânio e Coentro e as notas de fundo são Cedro, Incenso, Cashmeran, Maltol, Ládano, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Tabaco e Almíscar.

Boemia - Granado

Algumas pessoas não sabem, mas a marca granado, conhecida pelos produtos de higiene, como sabonete, também possui um grande acervo de perfumes. Boemia é uma fragrância que abre de forma fresca e depois segue para um caminho oriental, que lembra o importado Bvlgari Man In Black.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Lima. As notas de coração são Olíbano, Cedro e Gerânio e as notas de fundo são Tabaco, Couro e Sândalo.

