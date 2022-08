Bons e baratos: 5 perfumes masculinos nacionais para você adquirir

Está buscando um perfume com um bom preço, mas que também apresente uma boa qualidade? Confira as fragrâncias a seguir retiradas do blog Men’s Market.

All of Me by Alex Mapeli - Kásia Cosméticos

As notas de topo são Bergamota, Hortelã Picante, Cardamomo e Pimenta. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Violeta e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Liatris.

Black - Barba Brasil

As notas de topo são Pera, Lima, Maçã e Lavanda. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Baunilha.

Route 66 Route King – Viking

As notas de topo são Framboesa, Limão e Laranja. As notas de coração são Tomilho, Rosa, Madressilva e Petitgrain e as notas de fundo são Couro, Cedro, Almíscar, Baunilha e Madeira Guaiac.

Zaad Vision – O Boticário

As notas de topo são Noz-moscada, Mandarina, Tomilho e Alecrim. As notas de coração são Madeira Guaiac, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Ládano e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Madeira de Cashmere e Patchouli ou Oriza.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais que se parecem muito com importados

Club 6 - Eudora

As notas de topo são Hortelã, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Noz-moscada e as notas de fundo são Sândalo, Musgo de Carvalho, Baunilha e Segredo Eudora®.

Stark – Mahogany

As notas de topo são Alecrim, Laranja, Limão, Petitgrain e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Rosa e Sândalo e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas, Musgo e Vetiver.

Quasar Brave – O Boticário

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Natura Homem: essa é a melhor fragrância da linha, segundo um especialista

⋅ Use esses perfumes se você quiser agradar as mulheres

⋅ 5 perfumes masculinos elegantes para ambientes formais