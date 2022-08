Natura Homem: essa é a melhor fragrância da linha, segundo um especialista

Uma das linhas de perfumes mais famosas no Brasil é a Natura Homem, mas entre as diversas fragrâncias disponíveis, será que é possível estabelecer qual é melhor? O especialista em perfumes Luís Jordão listou quais seriam os perfumes mais agradáveis da linha. Confira:

6. Natura Homem

O primeiro perfume da linha é o clássico Natura Homem, um especiado fresco criado no ano de 1997. Para Luís, o perfume é um cítrico amadeirado com a nota de Noz-moscada mais evidente. Também é uma fragrância versátil, podendo ser utilizada como assinatura.

As notas de topo são Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Maçã, Pera e Pêssego e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Sândalo.

5. Homem Cor.Agio

Com uma vibe mais notura, o perfume é ideal para ser utilizado em baladas. Seu aroma lembra o importado 1 Million.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Bergamota, Maçã, Toranja, Canela, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Lírio-do-Vale e Angélica e as notas de fundo são Cedro, Ládano, Cumarina, Âmbar e Copaíba.

4. Homem Sagaz

Sagaz Também possui um aroma especiado fresco que lembra o importado Versace Eros Flame, graças à abertura cítrica. Segundo o especialista, possui uma excelente performance na pele e assim como Cor.Agio, é uma fragrância ‘baladeira’.

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

3. Homem Dom

Esse perfume ficou nessa posição apenas pela falta de versatilidade, porém Jordão considera Dom o mais criativo e com melhor matéria-prima da linha. É uma fragrância mais formal e exclusiva para uso noturno.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

2. Homem Essence

Também perde na questão versatilidade, pois seu aroma de destaque é o amadeirado, que não combina com qualquer clima. Contudo, é o mais fácil de agradar, sendo o melhor para presentear alguém.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli ou Oriza.

1. Homem Verum

O melhor perfume da linha Natura Homem para o especialista é o Verum. Com um cheiro parecido com o importado CH Man, de Carolina Herrera, se assemelham muito e se destacam pela nota de couro. É aroma que mais rende elogios.

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

