4 perfumes da Avon similares aos do Boticário Imagem: Pexels

Avon e O Boticário são umas das marcas mais famosas no Brasil e possuem perfumes para todos os gostos e bolsos. Contudo, a Avon, que não é nacional, mas ganhou muito espaço no Brasil, possui um acervo com um melhor custo-benefício se comparado ao seu concorrente, o que agrada algumas pessoas. E mesmo com uma variedade de fragrâncias exclusivas, algumas delas se parecem entre si, e você confere quais são a seguir, a partir da lista elaborada pelo canal ‘Perfumando-se’.

Far Away Beyond / Similar ao Glamour Fever

Para Suh, apresentadora do canal, Far Away é uma das melhores linhas nacionais de perfumes da categoria eau de parfum. Ambos perfumes são quentes, esfumaçados, florais e cremosos.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo e Almíscar.

Luiza Brunet Radiance / Similar ao Love Lily

Essa é uma linha da Avon muito bem aceira pelo público, com diversos aromas diferentes entre si. As fragrâncias da Avon e do Boticário não são idênticas, apenas lembram entre si.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Pera e Bergamota. As notas de coração são Íris, Frésia e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Cedro.

Petit Attitude Lavande / Similar ao Ma Chérie

Como o nome sugere, possui notas florais de lavanda misturadas com musk.

Luiza Brunet tradicional / Similar ao Crazy Feelings

Ainda na linha Luiz Brunet, o clássico de 1996 também apresenta uma certa similaridade com outro clássico nacional, o Crazy Feelings, porém um pouco mais frescor e leveza.

As notas de topo são Notas Verdes, Capim-Limão ou Citronela, Lavanda e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Notas Especiadas e Gerânio e as notas de fundo são Cedro, Sândalo, Musgo, Almíscar e Âmbar.

