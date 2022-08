Use esses perfumes se você quiser agradar as mulheres Imagem: Freepik

Que existem perfumes nacional com bom custo-benefício e de boa qualidade isso é um fato, mas será que essas fragrâncias agradam tanto quanto aquelas que são importadas? O digital influencer Luís Jordão está pronto para mostrar que sim. Ele elaborou uma lista com os perfumes nacionais masculinos ideais para agradar as mulheres, e você confere quais são a seguir.

Empire Gold - Hinode

Essa fragrância lançada em 2019 traz o clássico amadeirado, que lembra até mesmo uma fragrância importada. Também possui boa projeção e poucas borrifadas já traz muita sensualidade.

As notas de topo são Toranja e Bergamota. As notas de coração são Maçã Verde, Notas Oceânicas, Sálvia e Hortelã e as notas de fundo são Papiro, Notas Amadeiradas e Couro.

Quasar Brave - O Boticário

Esse perfume especiado fresco lembra o importado Sauvage, da Dior, porém com um preço bem melhor. Mesmo com notas mais quentes, como a pimenta, se mostra uma fragrância bem versátil, principalmente pelo balanceamento das notas florais e frutais. Pode ser utilizado de dia, à noite, encontros formais ou informais, enfim, o verdadeiro perfume assinatura.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Malbec Gold - O Boticário

Outra fragrância da marca Boticário, mas dessa vez de uma das linhas mais famosas e utilizadas pelos homens. É ideal para momentos mais sensuais, como encontros românticos.

As notas de topo são Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Homem Sagaz - Natura

Outra linha clássica é a Homem, da gigante nacional Natura. Muito confortável e fácil de agradar, lembra um importado com preço mais elevado, o Versace Eros Flame.

As notas de topo são Mandarina Verde, Sálvia, Erva-Cidreira e Cipreste. As notas de coração são Ameixa, Pimenta Preta e Noz-moscada e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha e Fava Tonka.

