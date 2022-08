Perfumes nacionais que se parecem muito com importados

Existem tantas fragrâncias disponíveis no mundo da perfumaria que muitas delas podem lembrar o aroma de outras. Em algumas ocasiões, isso ocorre até mesmo sem querer, em outras, o perfume é literalmente inspirado em outro. E se você ficou curioso para saber quais são as fragrâncias nacionais inspiradas em importadas, confira 5 delas a seguir, com a lista elaborada por Jhony Togneri, do Manual dos Perfumes.

Índia Misteriosa - Mahogany (Feminino) / Lembra Eden - Cacharel

As notas de topo são Abacaxi, Pêssego, Melão, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Mimosa, Tuberosa, Lótus, Jasmim e Lírio e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli ou Oriza, Fava Tonka e Cedro.

Elysée - O Boticário (Feminino) / Lembra Narciso Rodriguez for Her

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Âmbar, Íris, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: Esses perfumes femininos da Avon são potentes e deixam rastro!

Baunilha - Phebo (Feminino) / Lembra Prada Candy

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Lima e Cítricos. As notas de coração são Íris, Violeta e Frésia e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Almíscar, Extrato de CO2 e Notas Amadeiradas.

Insensatez - O Boticário (Compartilhável) / Lembra CK One - Calvin Klein

As notas de topo são Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Absolute by Exclusive - Avon (Masculino) / Lembra Oud Wood - Tom Ford

As notas de topo são Limão Siciliano, Gerânio africano e Lavanda. As notas de coração são Agarwood (Oud), Cedro do Texas, Incenso e Safraleine® e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli da Indonésia e Ambreine.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Natura Homem: essa é a melhor fragrância da linha, segundo um especialista