5 perfumes masculinos elegantes para ambientes formais

Se você trabalha em um escritório, de terno e gravata ou é uma pessoa mais despojada e em momentos específico precisa de uma vestimenta mais formal, é preciso que o seu aroma esteja de acordo com o visual. Por isso você confere as seguir as dicas do canal ‘Matt Frgrance’ com os 5 perfumes que dão aula em elegância.

Bleu de Chanel

Essa fragrância da Chanel pede roupas mais formais, sendo muito elogiado pelas mulheres.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Ládano e Almíscar Branco.

Bvlgari Man In Black

O perfume Man In Black da Bvlgari pode ser um pouco difícil de agradar todas as pessoas, já que possui duas notas muito específicas: rum e tabaco. As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Allure Homme Sport Eau Extreme - Chanel

As notas de topo são Mandarina, Hortelã, Cipreste e Sálvia. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro. Mistura fresco, com um fundo adocicado, que seduz qualquer pessoa que sentir, além de transmitir muita elegância. É o perfume mais versátil da lista.

Dior Homme Intense (2011)

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver. Esse é um perfume intenso, que passa a sensação de homem que se cuida e se importa com o aroma que está exalando.

Narciso Rodriguez for Him

Esse é um perfume mais maduro, que mistura um aroma amadeirado com fresco. Sua composição leva notas de Folha de Violeta, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

