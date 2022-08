4 perfumes masculinos nacionais que AGRADAM MUITO as mulheres Imagem: Freepik

Você está em busca de perfumes sensuais, que agradam as mulheres de longe? Então a lista a seguir foi feita para você. Veja 4 perfumes mestres em elogios, de acordo com o especialista Luís Jordão.

Homem Verum - Natura

Uma das linhas de perfumes nacionais mais conhecidas é a Natura Homem. Verum possui um aroma sensual graças ao couro e à sua base verde.

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Club 6 Class - Natura

Em uma composição simples, Club 6 Class é ideal para momentos românticos, como um jantar ou um cinema. Seu uso é indicado para dias mais frios.

LEIA TAMBÉM: Natura Homem: essa é a melhor fragrância da linha, segundo um especialista

Notas Amadeiradas no topo. A nota de coração é Pimenta jamaicana e a nota de fundo é Agulhas de Cedro.

Lamborghini Huracan - Automobili Lamborghini

Mesmo com o nome de um carro italiano, Lamborghini Huracan é um perfume nacional, vendido tanto pela Jequiti quanto pela Água de Cheiro. Seu aroma lembra Versace Pour Homme Dylan Blue.

As notas de topo são Lavanda, Notas Oceânicas e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Gerânio, Cedro e Cardamomo e as notas de fundo são Fava Tonka, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Origine Un - In The Box

Para Luís Jordão, esse é um dos melhores perfumes nacionais de todos os tempos. É perfeito para encontros românticos noturnos.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 3 opções baratas que substituem o perfume clássico Coco Mademoiselle