3 opções baratas que substituem o perfume clássico Coco Mademoiselle

Coco Madeimoselle é o sonho de consumo de muitas mulheres. Contudo, esse perfume possui um valor mais elevado, logo se torna um item de luxo, onde nem todo mundo está disposto a pagar o preço.

Mesmo assim, seu aroma é um dos melhores do mundo da perfumaria feminina, por isso algumas marcas tentaram se aproximar do seu cheiro. Veja a seguir 3 opções de fragrâncias baratas indicadas pelo youtuber Junior Barreiros que substituem o Coco Mademoiselle, da Chanel.

Cabotine Gold - Grès

Essa é uma fragrância importada com um preço ainda elevado, mas bem abaixo do valor de Coco Mademoiselle. Se assemelham pela saída cítrica e os acordes florais, porém fica nítido que Cabotine é mais sintético. Porém, algo compensado pela sua fixação.

As notas de topo são Mandarina, Pimenta Rosa e Melão. As notas de coração são Jasmim, Tiaré e Peônia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Âmbar.

Agua Fresca de Rosas Blancas - Adolfo Dominguez

Outro perfume nacional que lembra Mademoiselle é o Agua Fresca de Rosas Blancas. Possui um valor bem próximo ao Cabotine, porém em um frasco de maior quantidade. Sua desvantagem está na fixação, que é menor que o Cabotine. Agua Fresca diverge do perfume no qual foi inspirado na questão cítrica, que ao invés de ir para o lado da laranja, so limão se destaca.

As notas de topo são Yuzu, Toranja, Mandarina e Gálbano. As notas de coração são Rosa Branca, Cedro, Jasmim, Chá, Cyclamen, Vetiver, Sândalo e Lilás e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar e Baunilha.

Effie - Thera Cosméticos

Esse é o perfume mais barato da lista, mas com boa fixação e projeção. A fragrância nacional possui um aroma de abertura bem diferente da sua inspiração, pois é um pouco mais azedo, diferente de Coco Mademoiselle, bem mais suave. Mas depois de alguns minutos eles se assemelham muito. Por isso paciência é uma virtude.

As notas de topo são Laranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Vetiver.

